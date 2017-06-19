Сирия: Дамаск потребовал от СБ ООН осудить действия коалиции во главе с США

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Дамаск, 19 июня. Дамаск потребовал от Совета Безопасности ООН осудить действия международной коалиции во главе с США, в результате которых был сбил сирийский военный истребитель Су-22. Об этом сообщается в послании МИД Сирии, которое распространило агентство САНА.

«Эта преступная акция направлена на подрыв усилий по борьбе с терроризмом», — утверждается в документе.

Напомним, американский истребитель F/A-18E Super Hornet сбил сирийский самолет Су-22 в районе Табки. В Совете Федерации назвали случившееся провокацией в адрес России. Минобороны России подчеркнуло, что уничтожение международной коалицией сирийского самолета является циничным нарушением суверенитета страны.