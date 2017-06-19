Атаковавший французских жандармов в центре Парижа уничтожен

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Париж, 19 мая. Водитель машины, который протаранил полицейский фургон в Париже, скончался. Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

По словам французского политика, злоумышленник был вооружен.

«Виновник происшествия скончался», — подчеркнул Коллон.

#BREAKING Champs-Elysees attack driver is dead: interior minister — AFP news agency (@AFP) June 19, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что неизвестный мужчина протаранил полицейский фургон в районе Елисейского дворца.