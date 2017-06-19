Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Атаковавший французских жандармов в центре Парижа уничтожен
Triangle Created with Sketch.

Атаковавший французских жандармов в центре Парижа уничтожен

19:17  19 Июня 2017
340

Атаковавший французских жандармов в центре Парижа уничтожен

Париж, 19 мая. Водитель машины, который протаранил полицейский фургон в Париже, скончался. Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

По словам французского политика, злоумышленник был вооружен.

«Виновник происшествия скончался», — подчеркнул Коллон.

Напомним, ранее стало известно о том, что неизвестный мужчина протаранил полицейский фургон в районе Елисейского дворца.

#париж #франция
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть