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Ирак: Могерини назвала стабилизацию освобожденных от ИГ районов главной целью ЕС
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Ирак: Могерини назвала стабилизацию освобожденных от ИГ районов главной целью ЕС

19:03  19 Июня 2017
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Ирак: Могерини назвала стабилизацию освобожденных от ИГ районов главной целью ЕС

Люксембург, 19 июня. Евросоюз намерен подготовить и направить в Ирак миссию советников, которые будут оказывать властям содействие в реформировании силовых структур. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Мы изучили возможности содействия ЕС международным антитеррористическим усилиям, и главное - мы приняли решение начать подготовку миссии европейских советников, которые займутся содействием реформ структур безопасности в Ираке», — сказала Могерини.

Она также добавила, что главной задачей советников ЕС в Ираке станет стабилизация ситуации в регионах, который были освобождены от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.

#игил #ирак
Алексей Громов
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