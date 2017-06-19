Ирак: Могерини назвала стабилизацию освобожденных от ИГ районов главной целью ЕС
Люксембург, 19 июня. Евросоюз намерен подготовить и направить в Ирак миссию советников, которые будут оказывать властям содействие в реформировании силовых структур. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
«Мы изучили возможности содействия ЕС международным антитеррористическим усилиям, и главное - мы приняли решение начать подготовку миссии европейских советников, которые займутся содействием реформ структур безопасности в Ираке», — сказала Могерини.
Она также добавила, что главной задачей советников ЕС в Ираке станет стабилизация ситуации в регионах, который были освобождены от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ).
* Организация запрещена на территории РФ.