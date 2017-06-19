Сирия: под Пальмирой началось разминирование освобожденной от ИГ нефтенасосной станции

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Дамаск, 19 июня. Под сирийским городом Пальмира началось разминирование нефтенасосной станции Т-3, которая до этого находилась под контролем террористической организации «Исламское государство», сообщили источники в САР.

В районе Пальмиры началось разминирование освобожденной от запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ) нефтенасосной станции Т-3. На место уже прибили саперы и приступили к работе. Источники в САР пояснили, что при отступлении экстремисты успели частично заминировать район.

Военно-космические силы России участвовали в освобождении нефтенасосной станции Т-3 от боевиков. Также в операции были задействованы ВВС Сирии и правительственные войска САР.

* Организация запрещена на территории РФ.