Мэй призвала Россию снизить «недопонимание» в небе над Сирией

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Лондон, 19 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Россию продолжать взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Как передает агентство Reuters, британский премьер призвала Москву продолжать принимать меры по предотвращению конфликтов в небе над Сирией для «уменьшения вероятности недопонимания в перенасыщенном воздушном пространстве».

«Сейчас действуют меры по «деконфликтизации» действий в небе над Сирией, и эти меры будут продолжены», — отметила она.

Ранее штаб международной коалиции во главе с США подтвердил, что американские военные сбили сирийский самолет Су-22 в районе Табки. После этого Минобороны РФ объявило о прекращении взаимодействия с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов над Сирией.