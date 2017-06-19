Мэй призвала Россию снизить «недопонимание» в небе над Сирией
Лондон, 19 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Россию продолжать взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.
Как передает агентство Reuters, британский премьер призвала Москву продолжать принимать меры по предотвращению конфликтов в небе над Сирией для «уменьшения вероятности недопонимания в перенасыщенном воздушном пространстве».
«Сейчас действуют меры по «деконфликтизации» действий в небе над Сирией, и эти меры будут продолжены», — отметила она.
Ранее штаб международной коалиции во главе с США подтвердил, что американские военные сбили сирийский самолет Су-22 в районе Табки. После этого Минобороны РФ объявило о прекращении взаимодействия с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов над Сирией.