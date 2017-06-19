Пушилин: Реинтеграция Донбасса не улучшит гуманитарное положение в ДНР и ЛНР

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Донецк, 19 июня. Готовящийся в Киеве законопроект о реинтеграции Донбасса вряд ли поможет решить гуманитарную ситуацию в регионе. Об этом заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Ранее стало известно, что администрация президента Украины разрабатывает новый план урегулирования конфликта в Донбассе, который предусматривает прекращение боевых действий и реинтеграцию Луганской и Донецкой народных республик.

«Гуманитарная составляющая этого законопроекта будет ничтожной. Вполне очевидно, что заложенные в законопроекте улучшения социально-экономического управления и обещания, озвученные украинскими политиками, всего лишь нервная реакция на гумпрограмму ДНР по воссоединению народа Донбасса», — сказал Пушилин.

Он также добавил, что принятие закона о реинтеграции негативно скажется в части соблюдения прав мирного населения, а также расширит полномочия президента Украины Петра Порошенко в области применения вооруженных сил.