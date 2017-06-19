Сирия: ВКС РФ помогли выбить ИГ с нефтенасосной станции под Пальмирой

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Дамаск, 19 июня. ВКС РФ помогли освободить от боевиков террористической организации «Исламское государство» нефтенасосную станцию Т-3 к юго-востоку от сирийской Пальмиры, сообщили источники в Сирии.

Боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) потеряли контроль над нефтенасосной станцией Т-3, которая расположена к юго-востоку от Пальмиры.

В операции по освобождению района от экстремистов активно участвовали ВКС РФ. Наступление правительственных войск Сирии также прикрывали ВВС САР.

По данным источников, штурм станции был проведен с минимальными потерями.

Ранее сообщалось, что отряды Сирийской арабской армии освободили от террористов «Исламского государства»* древний город Сергиополис на юге провинции Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.