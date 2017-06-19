Boeing презентовал обновленный авиалайнер 737 Max 10

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Париж, 19 июня. Американский авиаконцерн Boeing представил новую модификацию узкофюзеляжного авиалайнера 737 Max, сообщил президент Boeing Commercial Airplanes Кевин МакАлистер.

По словам представителей Boeing, клиенты неоднократно просили сделать самолет больше. Поэтому одной из отличительных черт 737 Max 10 стало увеличенное количество посадочных мест. Кроме того, обратили внимание в компании, обновленная модель стала самой крупной среди производимых Boeing узкофюзеляжных самолетов.

Уже 10 клиентов выразили желание приобрести 737 Max 10. Предполагается, что в рамках авиационного-космического салона ParisAirShow-2017 будет продано не менее 240 таких самолетов. Добавим, что стоимость одного такого воздушного судна, согласно каталогу, составляет 124,7 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что новый российский лайнер МС-21-300 выполнил полет с убранными шасси в рамках программы заводских доводочных испытаний.