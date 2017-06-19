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Опубликован список сайтов, которым грозит запрет на Украине
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Опубликован список сайтов, которым грозит запрет на Украине

21:36  19 Июня 2017
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Опубликован список сайтов, которым грозит запрет на Украине

Киев, 19 июня. Министерство информационной политики Украины передало СБУ список сайтов, которые рекомендует запретить на территории страны. В него попали, в частности, сайты «Русская весна», «Антимайдан», «Новороссия» и другие.

С перечнем сайтов, которые могут запретить на Украине, можно ознакомиться на сайте Мининформполитики. В него входят «Русская весна», «Агентство новостей Харькова», «Луганский информационный центр», «Антимайдан», «Политнавигатор», «Крымская правда» и другие. Кроме того, ведомство рекомендует запретить сайты ряда информационных агентств и телерадиокомпании «Крым».

По мнению представителей министерства, на этих сайтах якобы публикуется информация, в которой содержится разжигание межнациональной розни, призывы к свержению конституционного строя, а также нарушение территориальной целостности Украины, передает Газета.Ru.

Алексей Громов
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