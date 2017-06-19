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Глава Роскосмоса рассказал о перспективах создания лунной станции
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Глава Роскосмоса рассказал о перспективах создания лунной станции

18:58  19 Июня 2017
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Глава Роскосмоса рассказал о перспективах создания лунной станции

Москва, 10 июня. Россия, Евросоюз и Соединенные Штаты Америки будут ведущими участниками международного проекта по созданию лунной станции. Об этом журналистам заявил руководитель государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Игорь Комаров.

«В этом проекте наиболее активными участниками будут НАСА, ЕКА и «Роскосмос». Конкретные роли определятся, пока рано говорить», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что госкорпорация «Роскосмос» планирует провести 15 стартов ракет «Протон-М» до 2023 года.

#роскосмос
Алексей Громов
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