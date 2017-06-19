Сирия сегодня: самолеты коалиции под прицелом

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Сирия, 19 июня. Российские средства ПВО в САР берут самолеты международной коалиции под прицел. Удар по сирийскому Су-22 могла быть попыткой США укрепить свое влияние под Раккой. В Алеппо четыре отряда «Ахрар аш-Шам» присоединились к перемирию. Последние новости Сирии в материале — Федерального агентства новостей.

Россия берет коалиционные силы под прицел

Минобороны РФ приостановило действие совместного с США меморандума о предотвращении инцидентов в сирийском небе. Теперь в зонах проведения военной операции России в Сирии все воздушные объекты — в том числе самолеты и беспилотные летательные аппараты Международной коалиции во главе с США — будут восприниматься как потенциальные цели и браться на сопровождение системами ПВО.

Решение российского оборонного ведомства вступило в силу сегодня, 19 июня 29017 года, и является ответом на атаку международной коалиции во главе с США против ВВС Сирии. Накануне сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22 был сбит коалиционными силами вблизи населенного пункта Русафа к юго-западу от Ракки. Руководство коалиции обвиняет пилота сбитого самолета в том, что тот сбрасывал бомбы на позиции курдо-арабского альянса «Демократические силы Сирии» (SDF) в окрестностях Ракки. Официальный Дамаск заявил, что самолет выполнял задание против ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка).

В российском министерстве обороны случившееся называют грубейшим нарушением международного права и посягательством на суверенитет Сирии. Сергей Лавров, глава МИД РФ, также призвал США — главную силу в составе Международной коалиции — уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Хорошая мина при плохой игре

В свою очередь в командовании Международной коалиции, как кажется, предпочитают не замечать беды. Там заявили, что считают существующий канал связи с ВКС РФ работающим эффективно и достаточным для обеспечения безопасности пилотов и проводимых операций.

«Мы видели сообщения СМИ, касающиеся российских заявлений о взаимодействии по предотвращению конфликтов в Сирии. Коалиция всегда может контактировать с российской стороной для предотвращения конфликтов, чтобы обеспечить безопасность экипажей ВВС коалиции и проводимых ей операций. Канал предотвращения конфликтов доказал свою эффективность, помогая избежать стратегических просчетов и достичь деэскалации напряженных ситуаций», — заявил представитель коалиционного штаба.

Кроме того, представитель коалиции добавил, что США «изменили позиционирование своей авиации в небе над Сирией» в качестве мер предосторожности после недавних инцидентов с проправительственными силами. «Это делается для того, чтобы продолжать атаковать силы ИГ, гарантируя безопасность нашего летного состава с учетом угроз на поле боя», — пояснил он.

США пора сбавить обороты

Ряд российских парламентариев, членов профильных комитетов обоих палат Федерального собрания, также успели дать свою оценку инциденту под Русафой и последующим действиям Минобороны РФ.

Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам, считает, что указание сбить сирийский самолет могло быть спущено руководству коалиции из Вашингтона. В этом случае США показали, что готовы в случае нужды силой «выдавить» ВВС Сирии из своей зоны влияния.

После ракетного удара ВМФ США по авиабазе «Шайрат» российская сторона также прекратила действия меморандума о полетах в сирийском небе. Тогда это заставило американцев одуматься и временно прекратить свои агрессивные действия против Сирийской Арабской Республики. Тем не менее сейчас ситуация выглядит более неопределенной, подчеркивает Климов. Кто именно отдал приказ сбить сирийский самолет, не совсем понятно.

«К сожалению, сейчас не очень понятно, кто управляет ситуацией в США. Там фактически происходит институциональный переворот. Президент Дональд Трамп, верховный главнокомандующий страны, находится под следствием, вице-президент Пенс тоже. Их полномочия урезаются прямо на глазах. В такой ситуации то, что сделало наше Минобороны, — это абсолютный минимум. Мы должны проявлять осмотрительность, но также должны напомнить американцам, что они не одни на белом свете и не являются хозяевами жизни», — заявил Климов в беседе с корреспондентом ФАН.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов надеется, что США приостановят агрессию против сирийских войск. Минобороны РФ прекращает действие меморандума о полетах, ожидая именно такой реакции. «Мы вынуждены предпринять такие действия, чтобы не было других фактов военной агрессии в отношении той силы, которая реально борется с международным терроризмом. Это защита, которую мы обязаны предпринять», — пояснил он.

Виктор Озеров, глава комитета Совфеда РФ по безопасности и обороне, характеризует действия международной коалиции как преступные. Более того, он уверен, что раз США и их союзники открыли огонь по сирийской авиации, они, потенциально, могут угрожать и самолетам ВКС РФ.

«Мы будем принимать все меры для того, чтобы сопровождение наших самолетов при выполнении ими боевых и иных задач было обеспечено всеми средствами ПВО и авиации, как с земли, так и с воздуха, в том числе, С-300 и С-400», — добавил он.

Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности, напоминает, что решение взять воздушные цели коалиции на сопровождение еще не означает, что российские системы ПВО автоматически будут открывать по ним огонь.

«Решение будет приниматься в каждом случае индивидуально, автоматически цели атаковаться не будут. Но в случае агрессивных действий со стороны США эти действия будут жестко пресекаться со стороны российских ВКС», — отмечает сенатор.

Перемирие в Алеппо

Четыре полевых командира «Ахрар аш-Шам» в провинции Алеппо подписали с правительственными войсками соглашение о перемирии. Как отмечает новостное агентство Al-Masdar, все четыре договора о прекращении огня были заключены при посредничестве российских медиаторов. Эту информацию подтверждают и в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Ахрар аш-Шам» является одним из крупнейших союзов исламистов в Сирии. Организация тесно связана с запрещенной в России террористической организацией «Братья-мусульмане» и, по данным сирийских властей, активно финансируется Катаром. Последние события на берегах Персидского залива заставляют многих сирийских экспертов и аналитиков предположить, что джихадисты решили присоединиться к режиму тишины из-за сокращения финансовых потоков из-за рубежа.

* Организация запрещена на территории РФ.