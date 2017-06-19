ДНР: снаряд ВСУ покалечил жительницу Ясиноватой

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Донецк, 19 июня. Мирная жительница города Ясиноватая в Донецкой народной республике получила тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщает в понедельник Донецкое агентство новостей.

«Днем был обстрел Ясиноватой, на улице Бабушкина ранена женщина 1936 года рождения, — рассказал журналистам и.о. главы городской администрации Олег Моргун. — У пострадавшей оторвало ногу и руку».

По его словам, женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики покинули позиции в районе села Васильевка под Ясиноватой, где расположена насосная станция Южно-Донбасского водовода.