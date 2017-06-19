Меморандум о зонах деэскалации станет основной темой переговоров по Сирии в Астане

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Астана, 19 июня. Участники межсирийских переговоров, которые пройдут 4–5 июля 2017 года в Астане, планируют обсудить документы, посвященные зонам деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

«Страны-гаранты режима прекращения боевых действий – Иран, Россия и Турция – рассмотрят документы, регламентирующие параметры зон деэскалации в Сирии, для их последующего утверждения», — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно о том, что ООН считает эффективным меморандум о зонах деэскалации в Сирии.