Бедный Мишико: Жириновский прокомментировал яичную атаку на Саакашвили

В Избранное

Скопировать

Москва, 19 июня. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал нападение на бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакишвили, которого забросали яйцами, начиненными зеленкой, во время выступления в Кривом Роге. Об этом Жириновский написал в своем Telegram канале.

Саакашвили прибыл в Кривой Рог, чтобы проинспектировать ход прокурорской проверки по факту превышения полномочий со стороны членов горсовета. Однако в Кривом Роге на Саакашвили напали двое мужчин. Они начали бросать в политика сырые яйца, одно из которых долетело до экс-губернатора.

«Беспокойный грузин Мишико Саакашвили никак не найдет покоя. Его звездный час– грузинская революция – давно прошел. С тех пор он и в США бомжевал, и на Украине с местными бюрократами воевал, и на родину пытался вернуться, но не получается. Застрял Мишико на Украине, не может себе места найти», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после нападения Саакашвили заявил, что не держит обиды на хулиганов, отметив, что таким образом был «принят в партию зеленых».