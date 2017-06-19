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Сирия, 19 июня. «Тигры» и NDF****** спасли пилота сирийского самолета Су-22, сбитого ударом коалиции в провинции Ракка. Бойцы «Хезболлы» заняли часть позиций ИГ* вдоль трассы Саламия – Ат-Табка. Отряды боевиков ИГ напали на колонну техники армии САР на востоке провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелу со стороны «Джейш Аль-Ислам»***** вблизи города Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте; понесли серьезные численные потери в результате нападения ИГ на конвой техники САА к востоку от Саламии.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): лишилось ряда опорных пунктов на юго-востоке провинции Алеппо в результате наступления «Хезболлы»; утратило контроль над территорией исследовательского центра в юго-западных предместьях Ракки; устроило серию мощных взрывов на западе Мосула.

Сирийская свободная армия** (ССА): убило мирного жителя в ходе обстрела жилых кварталов на окраине Дамаска.

Курды: обстреляли из крупнокалиберных минометов подконтрольный ССА город Мари к северу от Алеппо, есть жертвы среди местного населения; освободили группу гражданских лиц, удерживаемых боевиками ИГ, в Ракке.

Провинция Дамаск

Боевики-исламисты в очередной раз открыли огонь по восточной окраине Дамаска. Как сообщает местный активист на своей странице в соцсети Twitter (@maytham956), под ракетными обстрелами оказались кварталы Аль-Каббас, Аль-Двила и Кашкул. В результате погиб один местный житель, десятки гражданских лиц получили ранения.

Отряды антиправительственных группировок «Джейш Аль-Ислам», «Файлак ар-Рахман», «Джебхат Фатх аш-Шам»*** и других контролируют территорию Восточной Гуты и часть восточных районов столицы. Данный регион относится к одной из зон безопасности, однако здесь почти ежедневно фиксируются нарушения боевиками режима прекращения огня.

Боевики группировки «Джейш Аль-Ислам» вновь активизировались в районе города Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте. По информации оппозиционного информагентства Qalaat Al Mudiq, радикалы открыли огонь по передвижному мосту Сирийской арабской армии (САА). Сведения о нанесенном армии САР уроне пока уточняются.

Провинция Латакия

Российские военные доставили в провинцию Латакия новую партию гуманитарной помощи, передает источник в социальной сети Twitter (@maytham956). Груз будет распределен между жителями наиболее пострадавших регионов республики. В состав вошли продукты питания, медикаменты и одежда.

Напомним, к югу от города Латакия располагается российская авиабаза «Хмеймим». Данная провинция является одним из самых безопасных регионов Сирии. Деятельность антиправительственных группировок отмечается только в горной местности в северной части провинции, граничащей с Идлибом.

Провинция Алеппо

Согласно информации Twitter-канала (@sandlogs), части войск «Хезболлы» и проправительственных шиитских отрядов, наступающие со стороны города Итрия на северо-востоке соседней провинции Хама, несколько продвинулись вглубь занимаемых ИГ территорий, выйдя в юго-восточную часть Алеппо. Проасадовские войска ведут наступление вдоль магистрали, соединяющей Саламию и Ат-Табку. Как передает источник, штурмовые отряды уже достигли перекрестка Закия. Командование «Хезболлы» намерено продолжать атаковать ИГ вдоль шоссе, чтобы затем встретиться с подразделениями, дислоцирующимися в провинции Ракка, и тем самым взять последние отряды ИГИЛ в Алеппо в кольцо окружения.

Ситуация на линии разграничения между курдскими отрядами и Сирийской свободной армией, поддерживаемой в этом регионе Анкарой, продолжает обостряться. Согласно сведениям информационного канала в Twitter (@worldonalert), бойцы формирований YPG провели новую серию обстрелов позиций противника на окраине города Мари, расположенного в северной части Алеппо. Отмечается, что курды использовали преимущественно минометы крупных калибров. Тем не менее, передает источник, в результате действий YPG вновь пострадали мирные жители. Сообщается о нескольких раненых и убитых, однако точные данные пока формируются.

Провинция Ракка

Бойцам сил Национальной обороны (NDF) и шиитских ополчений, выступающих на стороне правительства САР, удалось спасти сирийского пилота, который этой ночью вовремя катапультировался из сбитого ударом коалиции самолета ВВС САР, в результате противостояния с курдскими формированиями на юго-востоке от города Ат-Табка. Об этом сообщает новостное агентство Al Mayadeen. Ранее сообщалось, что после приземления пилот был захвачен в плен бойцами Демократической армии Сирии (SDF)****. Тем временем проправительственным силам и бойцам спецотрядов «Тигры» удалось отбить у террористов «Исламского государства»* ряд поселков и стратегический город Русафа.

Части SDF и YPG продолжают штурм Ракки, неофициальной столицы террористического формирования ИГ. В ходе последней серии атак курды немного продвинулись в захвате территорий. Так, бойцы «Демократических сил» заняли территорию исследовательского центра сельского хозяйства, находящегося вблизи южного пригорода Шейх Джумал рядом с дорогой М-4. Напомним, командование коалиции во главе с Соединенными Штатами планирует полностью окружить административный центр, захватив участок магистрали на юге от города.

Бойцы курдских формирований после кровопролитных столкновений с радикалами ИГ освободили группу мирных жителей, долгое время находившихся в заложниках у террористов в районе Аль-Барида на западной окраине Ракки. Об этом на странице в сети Twitter (@melisaraimmo) сообщает курдский источник. «Демократическая армия» и YPG уже установили контроль над несколькими западными и восточными районами столицы провинции и в данный момент продолжают атаковать позиции ИГИЛ в направлении центра Ракки.

Провинция Хама

Бойцам проасадовских шиитских ополчений удалось отбить массированную атаку боевиков различных оппозиционных формирований в южной части провинции Хама. Так, согласно данным новостного канала в соцсети Twitter (@smmsyria), в нападении на опорные пункты проасадовских бойцов вблизи населенного пункта Хош Кубейтат принимали участие отряды группировок «Ахрар аш-Шам», «Джейш Аль-Таухид» и Сирийской свободной армии. Сведения о потерях сторон не оглашались.

Тем временем подконтрольный «Исламскому государству» новостной портал «Аль-Амак» сообщает, что отряды террористов совершили нападение на военный конвой сирийской армии в восточной части провинции. Боевики заявляют о больших потерях в рядах САА. Точных сведений, тем не менее, не приводится.

Ирак

Террорист-смертник «Исламского государства» за рулем заминированного автомобиля атаковал блокпосты иракских ополченцев-шиитов «Хашд Аль-Шааби» на окраине района Машахда в западной части Мосула, передает в Twitter (@charlesfree7) военный источник. Данные о причиненном проправительственным бойцам уроне пока устанавливаются. Иракские войска тем временем продолжают штурмовать последние части Мосула, пока по-прежнему остающиеся в оккупации террористов, — Аль-Шафаа и Старый город.

Недалеко от исторической части Мосула прогремел мощный взрыв самодельного взрывного устройства, заложенного радикалами ИГ перед отступлением, сообщает курдское агентство Rudaw. В результате получили тяжелые ранения трое французских журналистов. Работавший с ними переводчик курдского происхождения погиб на месте.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)