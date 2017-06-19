Стало известно, когда Порошенко встретится с Трампом

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Киев, 19 июня. Президент Украины Петр Порошенко встретится во вторник, 20 июня, с президентом США Дональдом Трампом.

Источники украинских СМИ сообщили, что 20 июня у Порошенко запланированы две важные встречи в США. Первую он проведет с вице-президентом Майком Пенсом, а вторую — с президентом Соединенных Штатов.

Отмечается, что оба мероприятия будут закрытыми. Однако после встречи с Трампом у Порошенко запланирован пресс-брифинг. Любопытно, что, скорее всего, украинский президент будет проводить его в одиночестве. Однако источники заверяют, что в графике могут быть изменения.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко потвердил, что Порошенко вылетел в США с рабочим визитом.