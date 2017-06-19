Сирия: стало известно состояние пилота Су-22, сбитого коалицией США
Дамаск, 19 июня. Пилот сбитого самолета ВВС Сирии Али Фахед был спасен бойцами сирийских правительственных сил. По словам осведомленного источника, сбитого сирийского летчика обнаружили примерно в 30 км южнее Ракки.
«Бойцы генерала Сухейла Аль-Хасана обнаружили и спасли летчика сбитого самолета», — уточнил он.
Источник отметил, что в настоящее время летчик находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.
Он добавил, место приземления пилота было в непосредственной близости от позиций боевиков «Исламского государства»*, чем была осложнена спасательная операция, поскольку террористы также вели его поиск, передает РИА Новости.
«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.
* Организация запрещена на территории РФ.