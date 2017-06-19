Сирия: стало известно состояние пилота Су-22, сбитого коалицией США

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Дамаск, 19 июня. Пилот сбитого самолета ВВС Сирии Али Фахед был спасен бойцами сирийских правительственных сил. По словам осведомленного источника, сбитого сирийского летчика обнаружили примерно в 30 км южнее Ракки.

«Бойцы генерала Сухейла Аль-Хасана обнаружили и спасли летчика сбитого самолета», — уточнил он.

Источник отметил, что в настоящее время летчик находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

Он добавил, место приземления пилота было в непосредственной близости от позиций боевиков «Исламского государства»*, чем была осложнена спасательная операция, поскольку террористы также вели его поиск, передает РИА Новости.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.