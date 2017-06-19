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Украина
СНБО рассмотрит законопроект по Донбассу после визита Порошенко в США
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СНБО рассмотрит законопроект по Донбассу после визита Порошенко в США

18:11  19 Июня 2017
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СНБО рассмотрит законопроект по Донбассу после визита Порошенко в США

Киев, 19 июня. Законопроект о реинтеграции Донбасса, предложенный президентом Петром Порошенко, СНБО рассмотрит после визита украинского лидера в США, сообщил депутат Максим Курячий.

Украинский президент ранее заявил о планах внести на рассмотрение депутатов законопроекта о правовом статусе действий украинских военнослужащих на востоке страны. По словам депутата президентской фракции Максима Курячего, законопроект, предложенный Порошенко, будет сформирован на основе концепции, утвержденной на заседании СНБО.

Ближайшее заседание совета пройдет после возвращения украинского президента из США. Напомним, что сегодня Петр Порошенко вылетел в США, куда направился с рабочим визитом. Законопроект о реинтеграции территорий Донбасса станет одной из тем для обсуждения с администрацией Дональда Трампа.

Ирина Селезнева
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