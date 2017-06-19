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Водитель автомобиля, протаранившего полицейский автобус в Париже, был вооружен
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Водитель автомобиля, протаранившего полицейский автобус в Париже, был вооружен

18:13  19 Июня 2017
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Водитель автомобиля, протаранившего полицейский автобус в Париже, был вооружен

Париж, 19 июня. Водитель автомобиля, который протаранил полицейский автобус в Париже, был вооружен. Об этом в понедельник сообщили французские СМИ.

Согласно предварительной информации, местные жители якобы слышали взрыв, однако в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов Франции задержали злоумышленника, протаранившего автобус в районе Елисейского дворца.

#париж #теракт
Алексей Громов
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