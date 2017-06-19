Спортцентр в Лондоне закрывали из-за сообщений о вооруженном посетителе

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Лондон, 19 июня. В Лондоне закрывали спортивный центр Better Kentish Town из-за сообщения о вооруженном ножом посетителе. Спустя 40 минут спортцентр открыли.

Двери Better Kentish Town заперли изнутри сегодня во второй половине дня из-за угрозы вооруженного нападения. В СМИ сообщалось, что в здании может находиться человек с ножом.

«Сейчас посетителям центра ничего не угрожает», — сообщил РИА Новости сотрудник центра.

Добавим, ранее возле мечети в Лондоне фургон выехал на тротуар и врезался в пешеходов, в результате чего один человек погиб и восемь пострадали. Премьер-министр Великобритании Тереза Май заявил, что этот инцидент рассматривался полицией как потенциальный террористический акт.