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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 19 июня.

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Трудовой кодекс, который был принят Госдумой 7 июня и одобрен Совфедом 14 июня. Путин утвердил поправки к Трудовому кодексу России.

Порошенко готов начать в Донбассе «войсковую операцию». Пенсии жителям ДНР и ЛНР с подачи Киева могут быть возобновлены. ВСУ снова несут небоевые потери. Новороссия: Проект реинтеграции предполагает переход к войсковой операции‍, в Донбасс вернутся пенсии.

Метеорологи нашли виновного в аномально холодном лете 2017 года. Им мог стать китайский спутник «Мо-Цзы», который участвовал в опытах по квантовому перемещению. Ученые возложили вину за холодное лето на Китай.

Группа американских ученых опубликовала доклад, в котором приводятся доказательства существования инопланетной цивилизации в Млечном Пути. Ученые рассказали о существовании инопланетной цивилизации в Млечном Пути.

Американцы и украинцы готовятся выполнить наблюдательный полет над нашей страной с 19 по 24 июля. Красная тряпка для быка: что затеяли военные США и Украины в небе над Россией.

Реакция США на попытку снять фильм о Путине демонстрирует, насколько поверхностны представления американцев о других странах. Фильм Стоуна о Путине восприняли как удар американские политические элиты.

Командование международной коалиции во главе с США вышло на связь с представителями ВС РФ, чтобы не допустить эскалации напряженности после того, как американцы сбили самолет сирийских правительственных войск. США связались с РФ после атаки на сирийские войска.

САА и «Хашд Аш-Шааби» встретились на границе с Ираком. ИГ* (запрещено в России) теряет территории в восточных частях провинций Хомс и Хама, а также в Ракке. Курды планируют направить подкрепление к КПП «Ат-Танф». Сирия итоги за сутки на 19 июня 6.00: ИГ несет потери на всех фронтах, курды перебрасывают войска в Ат-Танф.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал новым актом войны против Сирии инцидент со сбитым сирийским истребителем-бомбардировщиком. Новый акт войны против Сирии: Пушков отреагировал на уничтожение самолета САР силами США.

Киев после трех лет проведения спецоперации на юго-востоке страны планирует отказаться от АТО и вместо нее ввести военное положение в Донбассе. СМИ раскрыли детали нового плана Порошенко по Донбассу.

* Организация запрещена на территории РФ.