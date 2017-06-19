СК РФ возбудил уголовное дело после столкновения поезда и электрички в Москве

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Москва, 19 июня. По факту столкновения скоростного поезда «Стриж» с электричкой у Курского вокзала в столице возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Татьяна Морозова.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств ЧП и поиска лиц, причастных к столкновению поездов.

Напомним, в момент столкновения в электричке, которая шла на Щербинку, было 250–300 человек. В скоростном поезде «Стриж» — 315 человек. В результате ЧП травмы получили три человека, одно из них доставили в больницу.