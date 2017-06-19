Российскому этапу «Формулы-1» изменили сроки проведения

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Москва, 19 июня. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в 2018 году пройдет в сентябре, сообщили представители Международной автомобильной федерации (FIA).

В пресс-службе констатировали, что в 2018 году российский этап «Формулы-1» пройдет с 28 по 30 сентября. Отметим, что в 2016 и в 2017 годах он проводился в конце апреля — начале мая.

В мае этого года стало известно, что представитель команды Ferrari немец Себастьян Феттель одержал победу на Гран-при Монако в рамках чемпионата мира по автогонкам «Формула-1».Следующий этап гонок принимала Канада. Гонки проходили с 9 по 11 июня.