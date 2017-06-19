Сирия: боевики ССА подорвались на собственной мине в провинции Даръа

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Москва, 19 июня. Боевики одного из подразделений «Свободной сирийской армии» (ССА) обнаружили самодельную мину, которая была заложена ранее их соратниками в сирийском городе Нассиб в провинции Даръа.

После изучения взрывного устройства боевики решили привлечь к разминированию профессионалов. Нейтрализовать взрывное устройство вызвался командир технического подразделения ССА.

Командир приступил к работе вместе с двумя помощниками, однако саперы не справились с задачей, в результате чего бомба подорвалась прямо перед хи лицами. В результате детонации взрывного устройства командир подразделения погиб, а двое его подчиненных получили тяжелые ранения.