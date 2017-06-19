Законопроект о реинтеграции Донбасса исключает выборы в ДНР и ЛНР

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Киев, 19 июня. Закон о реинтеграции Донбасса исключает проведение выборов в ДНР и ЛНР до возвращения региона под контроль властей Киева, заявил представитель «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

Украинский лидер ранее заявил о планах внести на рассмотрение депутатов Рады проекта закона о реинтеграции Донбасса, который устанавливает правовой режим действий украинских военных на востоке страны. По данным украинских парламентариев, закон признает территории Донбасса «оккупированными» и предусматривает переход украинских силовиков к «военной операции».

По словам представителя президентской фракции Алексея Гончаренко, по правилам ОБСЕ и ООН, «на оккупированных территориях не могут состояться никакие выборы». Принятие закона Радой поставит точку в вопросе проведения выборов в ДНР и ЛНР до полной деоккупации Донбасса, считает парламентарий.