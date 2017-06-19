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Общество
Экс-глава Российского авторского общества получил 1,5 года колонии за мошенничество
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Экс-глава Российского авторского общества получил 1,5 года колонии за мошенничество

17:58  19 Июня 2017
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Экс-глава Российского авторского общества получил 1,5 года колонии за мошенничество

Москва, 19 июня. Бывший глава Российского авторского общества Сергей Федотов, обвиняемый по делу о крупном хищении имущества этой организации, приговорен к 1,5 годам колонии по решению Мещанского суда Москвы.

Судья Елена Гудошникова огласила приговору, согласно которому Федотов признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». 

Дело Федотова рассматривалось в особом порядке, поскольку он заключил досудебную сделку со следствием.

Российское авторское — крупнейшая в России негосударственная некоммерческая организация, образованная авторами в 1993 году для управления авторскими правами на коллективной основе. 

Напомним, ранее Пушкинский районный суд Петербурга арестовал подозреваемого во взяточничестве сотрудника аграрного университета Петербурга.

#суд
Тимур Румянцев
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