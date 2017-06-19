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Около 800 туристов эвакуированы в Хорватии из-за лесных пожаров
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Около 800 туристов эвакуированы в Хорватии из-за лесных пожаров

18:21  19 Июня 2017
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Около 800 туристов эвакуированы в Хорватии из-за лесных пожаров

Загреб, 19 июня. Около 800 туристов эвакуировали из гостиниц на адриатических курортах Макарска и Тучепина в связи с природными пожарами в Хорватии.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, из россиян за помощью никто не обращался. 

На борьбу со стихией брошены порядка 300 спасателей и 150 военных. По данным экстренных служб, распространение огня удалось остановить, однако пожарные опасаются появления новых очагов возгорания из-за усиления ветра.

#пожар #туристы #хорватия
Катерина Михайлиди
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