Рособоронэкспорт в 2017 году подписал новые контракты на 8 млрд долларов

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Москва, 19 июня. Портфель заказов Рособоронэкспорта на продукцию военного назначения достиг 45 млрд долларов, о чем сообщил гендиректор компании Александр Михеев.

По его словам, в этом году Рособоронэкспорт передал заказчикам продукции общей стоимостью 3 млрд долларов. Кроме того, за первое полугодие компания подписала новые контракты на 8 млрд долларов, передает Лента.ру.

Также Михеев отметил, что у заказчиков наиболее востребованы российские военные самолеты семейства Су-30. Кроме того, пользуются популярностью предложения о развитии МиГ-29 и Як-130.

Ранее в СМИ сообщалось, что Рособоронэкспорт готовится предложить иностранным клиентам новое стрелковое оружие, а также комплекты солдата будущего. К подготовке экспертной документации по этой теме уже приступили.