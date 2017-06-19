Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Роскомнадзор начал бороться с пиратами за фильм Стоуна «Интервью с Путиным»
Triangle Created with Sketch.

Роскомнадзор начал бороться с пиратами за фильм Стоуна «Интервью с Путиным»

17:54  19 Июня 2017
159

Роскомнадзор начал бороться с пиратами за фильм Стоуна «Интервью с Путиным»

Москва, 10 июня. Мосгорсуд принял предварительные обеспечительные меры по защите прав Первого канала на фильм американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Об этом рассказали в понедельник официальные представители Роскомнадзора.

«Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев 103 интернет-сайтов, распространяющих копии фильма с нарушением авторских прав», — отметили в ведомстве.

Напомним, 19 июня на Первом канале стартует показ документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным».

#путин #стоун #ркн
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть