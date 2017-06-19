Баталова похоронили рядом с матерью на Преображенском кладбище в Москве

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Москва, 19 июня. Актера Алексея Баталова похоронили на Преображенском кладбище в Москве, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов.

Народный артист был похоронен рядом с могилами матери и брата на Преображенском кладбище, как он просил в своем завещании. Прощание со всеми любимым актером прошло в Доме кино.

В последний путь проводить Баталова пришли сотни людей: Большой зал был заполнен до отказа. Гроб с телом актера выносили под громкие аплодисменты.

Ранее в Мосгордуме предложили увековечить память о народном артисте СССР Алексее Баталове с помощью скульптурной композиции.