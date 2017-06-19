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Грозный второй год подряд лидирует в рейтинге самых безопасных городов РФ
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Грозный второй год подряд лидирует в рейтинге самых безопасных городов РФ

17:28  19 Июня 2017
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Грозный второй год подряд лидирует в рейтинге самых безопасных городов РФ

Грозный, 19 июня. Грозный снова возглавил рейтинг из 100 самых безопасных городов России. В минувшем году столица Чечни также возглавила этот топ.

Исследование провели эксперты портала Domofond.ru. Грозный набрал 8,7 баллов, а Сочи – 7,5 баллов. На третьем месте оказался Нижневартовск. По словам организаторов опроса, жители Грозного заявили, что у них очень дружелюбные соседи, всегда готовые помочь в беде. 

В рейтинге в 2016 году Сочи был на две позиции ниже. Сейчас на безопасность в городе могла повлиять подготовка к Кубку конфедераций-2017.

В первой десятке также оказались Сургут, Армавир, Саранск, Мурманск, Чебоксары, Нижнекамск и Владикавказ. А вот самым небезопасным городом России, по данным опроса, стал город Шахты в Ростовской области.
 

#сочи #нижневартовск #грозный
Ярослава Замысловатова
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