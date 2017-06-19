Автомобиль протаранил полицейский фургон на Елисейских полях в Париже

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Париж, 19 июня. Автомобиль врезался в полицейскую машину в Париже. Инцидент произошел в районе от Елисейского дворца, где ранее был оцеплен и эвакуирован театр Мариньи.

Виновник происшествия с полицейским фургоном задержан. На месте случившегося работают сотрудники полиции и пожарные службы. В результате случившегося никто не пострадал.

Правоохранители призывают парижан избегать места случившегося. Пока неизвестно, была ли атака преднамеренной.