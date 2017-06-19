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Автомобиль протаранил полицейский фургон на Елисейских полях в Париже
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Автомобиль протаранил полицейский фургон на Елисейских полях в Париже

17:26  19 Июня 2017  /обновлено: 17:34  19 Июня 2017
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Автомобиль протаранил полицейский фургон на Елисейских полях в Париже

Париж, 19 июня. Автомобиль врезался в полицейскую машину в Париже. Инцидент произошел в районе от Елисейского дворца, где ранее был оцеплен и эвакуирован театр Мариньи.

Виновник происшествия с полицейским фургоном задержан. На месте случившегося работают сотрудники полиции и пожарные службы. В результате случившегося никто не пострадал.

Правоохранители призывают парижан избегать места случившегося. Пока неизвестно, была ли атака преднамеренной.

#париж #полиция #фургон
Катерина Михайлиди
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