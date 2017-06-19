Доллар превысил психологическую отметку на торгах в Москве
В Избранное
Москва, 19 июня. Курс доллара на торгах Московской биржи в понедельник впервые за месяц перешагнул психологическую отметку в 58 рублей, свидетельствуют данные на сайте ММВБ.
При этом «американец» открыл торги падением на 10 копеек. Биржевой курс евро также продемонстрировал рост, впервые с февраля поднявшись выше 65 рублей.
По мнению экспертов, национальная валюта РФ сдает позиции из-за снижения цен на нефть, а также на фоне сообщения о том, что Минфин приступил к размещению долларовых евробондов.
Комментарии