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Экономика
Доллар превысил психологическую отметку на торгах в Москве
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Доллар превысил психологическую отметку на торгах в Москве

17:30  19 Июня 2017
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Доллар превысил психологическую отметку на торгах в Москве

Москва, 19 июня. Курс доллара на торгах Московской биржи в понедельник  впервые за месяц перешагнул психологическую отметку в 58 рублей, свидетельствуют данные на сайте ММВБ. 

При этом «американец» открыл торги падением на 10 копеек. Биржевой курс евро также продемонстрировал рост, впервые с февраля поднявшись выше 65 рублей.

По мнению экспертов, национальная валюта РФ сдает позиции из-за снижения цен на нефть, а также на фоне сообщения о том, что Минфин приступил к размещению долларовых евробондов. 
 

Ярослава Замысловатова
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