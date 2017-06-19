Госдума создаст постоянную площадку для общения с видеоблогерами

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Москва, 19 июня. В нижней палате российского парламента планируют создать постоянную площадку для взаимодействия с видеоблогерами, инициативу высказал депутат ЛДПР Василий Власов.

Сегодня в ходе первого заседания совета блогеров в Госдуме вице-спикер Петр Толстой прокомментировал возможность создания постоянной площадки для общения с активными пользователями Интернета. На заседание совета были приглашены 25 самых популярных российских блогеров.

«Мы будем стараться сделать такую площадку на регулярной основе с привлечением профильного комитета Госдумы по делам молодежи», — сказал вице-спикер Думы Петр Толстой. Он отметил, что инициатором работы совета стал представитель ЛДПР Василий Власов, он также пригласил на заседание главу фракции Владимира Жириновского. Все формальные вопросы будут решены быстро, важно обсуждать актуальные для блогеров вопросы, добавил Толстой.