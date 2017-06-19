Стало известно, когда в России начнут выдавать электронные больничные

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Москва, 19 июня. Председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил, практика оформления электронных больничных, рассылаемых напрямую работодателям, будет распространена по всей России с июля 2017 года. Как отметил премьер-министр, возможность получить документ на бумажном носителе сохранится до тех пор, пока россияне не привыкнут к переменам.

По словам Медведева, подделать электронный больничный невозможно. Его внедрение освободит врачей от заполнения лишних бумаг, а также поможет сократить очереди в поликлиниках.

Напомним, 1 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об использовании электронного листка нетрудоспособности.