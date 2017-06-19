Ирак: смертник ИГИЛ атаковал колонну военной бронетехники в Мосуле

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Мосул, 19 июня. Автомобиль смертника террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) взорвался во время погони за колонной бронетехники иракской армии на западе Мосула. Кадры погони снятые беспилотником были опубликованы в Сети.

Колонна состояла из танков и БМП. Автомобиль выехал вынырнул из дворов и, несмотря на поддержку колонны с воздуха, начал погоню.

Террорист выбрал мишенью один из танков, который оказался медленнее «шахид-мобиля», в результате чего смертник смог его догнать, экипажи остальных боевых машин спасали сами себя. В результате столкновения с танком произошел мощный взрыв и начался сильный пожар, который полностью вывел боевую машину из строя.

* Организация запрещена на территории РФ.