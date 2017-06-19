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Политика
США изменили позиционирование авиации над Сирией в целях безопасности — Пентагон
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США изменили позиционирование авиации над Сирией в целях безопасности — Пентагон

17:08  19 Июня 2017  /обновлено: 17:17  19 Июня 2017
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США изменили позиционирование авиации над Сирией в целях безопасности

Вашингтон, 19 июня. США изменили «позиционирование авиации над Сирией» после инцидентов с проправительственными и российскими силами, сообщил представитель Пентагона. Об этом ТАСС заявил представитель штаба операции Inherent Resolve, которая проводится в Ираке и Сирии группой стран, во главе которых стоит США.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что самолеты и БПЛА коалиции западнее Ефрата в Сирии будут сопровождаться средствами ПВО РФ после сбитого сирийского Су-22.

В Минобороны также сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве и обеспечении безопасности полетов в ходе операции в САР.

Отметим, что 18 июня сирийский Су-22 был сбит американским истребителем в районе города Табка.

 

 

#сша #сирия
Алексей Громов
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