США изменили позиционирование авиации над Сирией в целях безопасности — Пентагон

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Вашингтон, 19 июня. США изменили «позиционирование авиации над Сирией» после инцидентов с проправительственными и российскими силами, сообщил представитель Пентагона. Об этом ТАСС заявил представитель штаба операции Inherent Resolve, которая проводится в Ираке и Сирии группой стран, во главе которых стоит США.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что самолеты и БПЛА коалиции западнее Ефрата в Сирии будут сопровождаться средствами ПВО РФ после сбитого сирийского Су-22.

В Минобороны также сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве и обеспечении безопасности полетов в ходе операции в САР.

Отметим, что 18 июня сирийский Су-22 был сбит американским истребителем в районе города Табка.