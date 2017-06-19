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Вашингтон, 19 июня. В международной коалиции во главе с США утверждают, что использовали линию связи с России по Сирии для избежания конфликтов. Как заявил официальный представитель коалиции, прямая связь также была использована несколько раз накануне, 18 июня.

«Коалиция общалась с русскими несколько раз вчера и всегда доступна для действий по предотвращению конфликтов, чтобы обеспечить безопасность экипажей самолетов коалиции и операций», — отметил представитель.

Напомним, как говорится в сообщении министерства обороны Российской Федерации, командование сил международной коалиции во главе с США в Сирийской республике не использовало никаких каналов связи с целью предотвратить инциденты в воздухе в ходе операции в Ракке.