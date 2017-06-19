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Новости Сирии
Сирия: Пентагон назвал эффективным канал между Россией и США по предотвращению конфликтов
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Сирия: Пентагон назвал эффективным канал между Россией и США по предотвращению конфликтов

17:07  19 Июня 2017  /обновлено: 17:23  19 Июня 2017
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Сирия: Пентагон назвал эффективным канал между Россией и США по предотвращению конфликтов

Вашингтон, 19 июня. Пентагон считает эффективным механизмом канал по предотвращению конфликтов в Сирии, используемый Россией и США.

Как заявил представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», которая проводится в Сирии и Ираке, коалиция во главе с США уверена в том, что всегда может контактировать с Москвой по вопросам безопасности.

Ранее в Минобороны РФ заявили о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в Сирии в ответ на решение США сбить сирийский Су-22 в районе Ракка.

#россия #сша #сирия #пентагон
Катерина Михайлиди
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