Кудрин считает разумной идею о возврате к единому суверенному фонду

Москва, 19 июня. Бывший министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин поддержал инициативу, посвященную возврату к единому суверенному фонду.

«Объединить Резервный фонд и ФНБ — разумно. Предлагал это в январе 2016 года. Поддерживаю инициативу Минфина», — отметил он.