Кудрин считает разумной идею о возврате к единому суверенному фонду
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Москва, 19 июня. Бывший министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин поддержал инициативу, посвященную возврату к единому суверенному фонду.
«Объединить Резервный фонд и ФНБ — разумно. Предлагал это в январе 2016 года. Поддерживаю инициативу Минфина», — отметил он.
Объединить Резервный фонд и ФНБ - разумно. Предлагал это в январе 2016 года. Поддерживаю инициативу Минфинаhttps://t.co/AWaQgDCEKW— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) June 19, 2017
Напомним, министр финансов РФ Антон Силуанов изучает возможность слияния Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Резервного фонда.
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