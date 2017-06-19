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Экономика
Кудрин считает разумной идею о возврате к единому суверенному фонду
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Кудрин считает разумной идею о возврате к единому суверенному фонду

17:23  19 Июня 2017
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Кудрин считает разумной идею о возврате к единому суверенному фонду

Москва, 19 июня. Бывший министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин поддержал инициативу, посвященную возврату к единому суверенному фонду.

«Объединить Резервный фонд и ФНБ — разумно. Предлагал это в январе 2016 года. Поддерживаю инициативу Минфина», — отметил он.

Напомним, министр финансов РФ Антон Силуанов изучает возможность слияния Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Резервного фонда.

#кудрин
Алексей Громов
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