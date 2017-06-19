Продажи KIA Stinger в России стартуют в начале 2018 года

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Москва, 19 июня. Новый спортивный фастбек KIA Stinger появится на российском авторынке в начале 2018 года. Цена модели пока не сообщается.

Производство KIA Stinger стартует во второй половине 2017 года. В некоторых странах начало продаж ожидается уже в конце текущего года.

В России фастбек получит 2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, а также бензиновый 3,3 V6 с двойным турбонаддувом. Мощность последнего составит 370 лошадиных сил. Отмечается, что все версии KIA Stinger получат восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Новую модель KIA Stinger можно будет приобрести как с приводом на заднюю ось, так и с системой полного привода, сообщают разработчики. Модель оснастят пакетом систем активном безопасности DRiVE WISE, системой выбора режимов движения Drive Mode Select, которая предлагает выбор из пяти вариантов.

Впервые новая модель KIA Stinger была представлена на Женевском автосалоне, который прошел весной 2017 года.