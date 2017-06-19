Сирия сегодня: «Тигры» отбили у ИГ город Русафа в Ракке, боевики атаковали позиции САА в Хаме

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Сирия, 19 июня. Сирийские военные при поддержке ВВС САР провели серию спецопераций в Дейр эз-Зоре, «Тиграм» удалось освободить от ИГ* стратегически важный город в провинции Ракка, боевики «Ахрар аш-Шам», «Джейш Аль-Таухид» и Свободной сирийской армии напали на позиции САА в провинции Хама. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

В Дейр эз-Зоре продолжаются бои между САА и ИГИЛ*

Сирийские военные при содействии правительственной военной авиации провели успешные спецоперации против боевиков «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в городе Дейр эз-Зор и его окрестностях, сообщает сирийское информагентство SANA. По данным корреспондента, военные уничтожили террористов с оружием в окрестностях высот Тель-Брук, Ас-Сарда, а также близ военного аэродрома и кварталов Аль-Хвека и Панорама. ВВС Сирии, по данным SANA, нанесли удары по позициям боевиков в кварталах Аль-Хамидия, Панорама и селениях Аль-Бгейлия и Айяш.

Обстановка в Ракке накаляется

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) освободили важный город Русафа и перекресток с одноименным названием в юго-западной части Ракки, изгнав из этого района боевиков ИГИЛ, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. Город Русафа является стратегически важным, поскольку вблизи него находятся нефтяные месторождения.

По данным агентства, ожесточенные боестолкновения между элитным спецподразделением САА «Тигры» и боевиками ИГ начались накануне днем. Отмечается, что бои усилились после того, как возглавляемая США коалиция сбила истребитель ВВС САР в этом районе.

Следует также отметить, что с освобождением города Русафа, поддерживаемым Соединенными Штатами Сирийским демократическим силам (SDF) был заблокирован путь передвижения от района Ат-Табка к нефтяным месторождениям Русафа.

Ранее сообщалось, что проправительственные союзные силы столкнулись с арабско-курдскими отрядами SDF в 40 километрах к юго-западу от Ракки. Также ранее поступила информация о том, что поддерживаемые США курды начали штурм «столицы самопровозглашенного халифата».

Провокации боевиков в Дамаске

По данным источника в провинции Дамаск, вооруженные группировки экстремистов, базирующиеся в Восточной Гуте, атаковали минометными снарядами район Ад-Духания, сообщает агентство SANA. В результате действий радикальных исламистов один мирный житель погиб, еще пятеро были ранены.

Отмечается, что это не первая атака боевиков, нарушающая меморандум о зонах деэскалации в Сирии.

Ранее Сирийское общество Красного Полумесяца опубликовало заявление, в котором резко осудило обстрел гуманитарного конвоя в районе Хараста в провинции Дамаск. В результате атаки боевиков, водитель одной из машин с гуманитарным грузом был серьезно ранен.

Столкновения в провинции Хама

В провинции Хама продолжаются боевики группировки «Ахрар аш-Шам» («Исламское движение свободных людей Шама», союз исламских салафистских бригад, выступают против правительства Башара Асада, «Хезболлы» и ополчения Сил национальной обороны Сирии), экстремисты из новой террористической ячейки «Джейш Аль-Таухид» и местные подразделения вооруженной оппозиции Свободной сирийской армии (ССА) атаковали позиции правительственных сил в городе Хош Кубейтат, сообщает Al-Masdar.

После серии интенсивных столкновений с бойцами САА, боевикам удалось захватить несколько контрольно-пропускных пунктов и половину города.

Однако вскоре после этого сирийские военные при поддержке правительственной военной авиации начали контратаку, отвоевав. В конечном счете, ранее потерянные территории. Как отмечает агентство, в столкновениях были нейтрализованы более 10 боевиков, в том числе и командир группировки «Джейш Аль-Таухид» Салам Баккур.

* Организация запрещена на территории РФ.