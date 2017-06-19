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Новости Сирии
ЕС не видит альтернативы переговорам по Сирии после инцидента со сбитым Су-22
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ЕС не видит альтернативы переговорам по Сирии после инцидента со сбитым Су-22

17:09  19 Июня 2017
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ЕС не видит альтернативы переговорам по Сирии после инцидента со сбитым Су-22

Люксембург, 19 июня. События вокруг сбитого международной коалицией во главе с США самолета ВВС Сирии показывают, что альтернативы переговорам нет, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

На фоне прекращения со стороны России взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов над Сирией из-за сбитого коалицией сирийского самолета, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини сделала заявление.  «Я пару дней назад говорила со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой о перспективах переговоров. С моей точки зрения, даже последние события сегодня ясно показывают отсутствие реальной альтернативы политическому решению, переговоры о котором ведутся в Женеве под эгидой ООН», — сказала европейский высокопоставленный дипломат.

Напомним, что коалиция во главе с США сбила Су-22, принадлежащий ВВС Сирии в провинции Ракка под предлогом, что сирийский самолет якобы производил бомбардировку позиций поддерживаемых США Демократических сил Сирии. Однако власти Дамаска заявили, что воздушное судно выполняло боевую задачу против ИГ* (террористическая организация запрещена в России). В Минобороны РФ этот инцидент назвали циничным нарушением суверенитета САР. 

* Организация запрещена на территории РФ.

Ирина Селезнева
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