Перевели стрелки: НАТО адресовала вопросы о гибели сирийского Су-22 властям США

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Брюссель, 19 июня. Представители НАТО отказались комментировать сбитый американским самолетом международной коалиции Су-22 ВВС Сирии под Табкой. После этого Минобороны РФ заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов над Сирией.

В альянсе уничтожение Су-22 и решение российского оборонного ведомства комментировать не стали. "Я рекомендую вам обратиться к властям США за любыми комментариями по этому вопросу", — заявили представители организации.