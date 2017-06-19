Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Перевели стрелки: НАТО адресовала вопросы о гибели сирийского Су-22 властям США
Triangle Created with Sketch.

Перевели стрелки: НАТО адресовала вопросы о гибели сирийского Су-22 властям США

17:03  19 Июня 2017
1487

Перевели стрелки: НАТО адресовала вопросы о гибели сирийского Су-22 властям США

Брюссель, 19 июня. Представители НАТО отказались комментировать сбитый американским самолетом международной коалиции Су-22 ВВС Сирии под Табкой. После этого Минобороны РФ заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов над Сирией.

В альянсе уничтожение Су-22 и решение российского оборонного ведомства комментировать не стали. "Я рекомендую вам обратиться к властям США за любыми комментариями по этому вопросу", — заявили представители организации.

#сша #сирия #нато
Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть