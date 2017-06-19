Могерини объяснила, почему Евросоюз продлит санкции против России

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Люксембург, 19 июня. Евросоюз, скорее всего, продлит санкции против России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Могерини в очередной раз увязала антироссийские санкции с выполнением минских соглашений. Она констатировала, что подвижек в выполнении мирного договора по Донбассу нет.

«Я полагаю, что будет принято решение по продлению нынешних санкций», — заключила глава дипломатии ЕС.

Она отметила, что вопрос о продлении ограничений будет обсуждаться на саммите Евросоюза, который состоится 22 и 23 июня.

Ранее в Кремле подчеркнули, что заявления о невыполнении Москвой минских соглашений абсурдны, поскольку противостояние в Донбассе носит исключительно внутриукраинский характер и его прекращение зависит от Киева.