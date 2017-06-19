Поезда дальнего следования пускают в обход Москвы из-за аварии на Курском вокзале

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Москва, 19 июня. Движение поездов после столкновения электрички со «Стрижом» на Курском вокзале в Москве не восстановлено, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Время отбытия и прибытия поездов в Москве продолжают откладывать. Некоторые из них пустили в обход города: например, 480 Сухум-Санкт-Петербург проследует без захода в российскую столицу.

Ранее в Российских железных дорогах сообщили, что из-за столкновения скоростного поезда «Стриж» и электрички Нахабино-Щербинка на Курском вокзале вводится временная схема движения поездов.