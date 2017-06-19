Популярная мексиканская журналистка мечтает взять интервью у Путина

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Москва, 19 июня. Одна из самых красивых и популярных журналисток Мексики Инес Сайнс заявила, что мечтает взять интервью у президента РФ Владимира Путина.

Мексиканская теледива Инес Сайнс прибыла в Москву для освещения Кубка Конфедераций. Журналистка восхитилась красотой российской столицы и заявила, что мечтает взять интервью у президента Владимира Путина. «Он же президент страны, на плечах которого лежит огромная ответственность. Президент, мечтающий привести страну к международной славе. С ним стоит пообщаться», — пояснила свой выбор Сайнс.

Она добавила, что российскому лидеру нравится спорт и он прилагает много усилий, чтобы помочь спортсменам своей страны добиться высоких результатов. Сайнс отметила, что правительство вкладывает значительные инвестиции в спорт, поэтому российская сборная удачно выступает на Олимпиаде и является главным конкурентом на всех соревнованиях. «Россия заслуживает славы», — резюмировала журналистка, ее слова приводит RT.