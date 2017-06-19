Глава Роскомнадзора обратится лично к Дурову за сведениями о Telegram

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Москва, 19 июня. Глава Роскомнадзор Александр Жаров обратится к владельцу Telegram Павлу Дурову в связи с тем, что ведомство до сих пор не получило от мессенджера данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

«Переписка с Telegram продолжается, в ближайшие дни я намерен публично обратиться к Павлу Дурову, потому что мы ждем-ждем от него ответа, пока его не получили, — сказал Жаров в интервью журналистам. — В течение недели намерен обратиться к нему лично».

Telegram будет обязан хранить и выдавать по требованию правоохранительных органов переписку пользователей и криптоключи к ней в случае, если мессенджер предоставит сведения и Роскомнадзор включит его в реестр.

Напомним, ранее основатель соцсети «ВКонтакте» и создатель Telegram Павел Дуров заявил о попытках подкупа своих сотрудников спецслужбами США, а также давлении на него со стороны ФБР.