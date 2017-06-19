Родственник пилота сбитого в Сирии Су-22 прокомментировал действия коалиции США

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Дамаск, 19 июня. Родственник пилота сбитого коалицией самолета ВВС Сирии Майд Фахд считает решение атаковать ошибочным.

По словам Фахда, сейчас сирийские военные активно ищут члена его семьи. Решение атаковать самолет «было полностью ошибочным», заявил он в интервью RT.

Фахд также добавил, что США, которые возглавляют коалицию, ведут «непрямую войну» с Сирией.

Отметим, что 18 июня самолет коалиции сбил сирийский Су-22 недалеко от города Табки. Инцидент произошел в 18.43 по местному времени. В официальном сообщении коалиции говорится, что «в соответствии с правилами коллективной самообороны сирийский самолет был сбит американским истребителем F/A-18E Super Hornet».