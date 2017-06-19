Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
В Белгороде пассажирка пырнула ножом водителя и покончила с собой
Triangle Created with Sketch.

В Белгороде пассажирка пырнула ножом водителя и покончила с собой

16:52  19 Июня 2017  /обновлено: 17:29  19 Июня 2017
543

В Белгороде пассажирка пырнула ножом водителя и покончила с собой

Белгород, 19 июня. В Белгороде раненый водитель врезался в столб. Как сообщил источник ФАН, его ударила ножом женщина, которая находилась в том же автомобиле.

Очевидцы происшествия сообщили в соцсетях, что сегодня утром иномарка Land Cruiser врезалась в столб недалеко от «Сити Молла». Как уточнил источник ФАН, водителя этой машины ударили ножом в шею. Он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, сейчас его оперируют.

Женщина, которая и спровоцировала аварию, покончила с собой на месте преступления. Если личность потерпевшего уже известна, то личность нападавшей пока еще устанавливается. Известно, что погибшая и ее жертва не были супругами.

В Белгороде пассажирка пырнула ножом водителя и покончила с собой

Добавим, ранее еще одно серьезное ДТП случилось в Подмосковье. Иномарка Audi врезалась в столб и упала в реку. Находившийся в ней молодой человек погиб.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть